Малюська хочет проверить глав СМИ на детекторе лжи и узнать, дают ли они зарплату в конвертах

"Я и сам как министр готов принять в этом участие".

Малюська хочет проверить глав СМИ на детекторе лжи и узнать, дают ли они зарплату в конвертах
Фото: kmu.gov.ua

Министр юстиции Денис Малюська предложил собрать глав украинских ключевых медиа и узнать, дают ли они своим работникам заработную плату в конвертах, переводя свой бизнес в тень.

Об этом глава ведомства сказал в рамках форума YES (Ялтинской экономической стратегии), отвечая на вопрос главы наблюдательного совета группы StarLightMedia Елены Пинчук, которая заметила, что многие украинские СМИ имеют хорошую прибыль и исправно платят налоги.

"Я бы хотел предложить собрать глав украинских крупных СМИ с моим участием и пройти на соответствующем оборудовании тест, чтобы понять, кто выдает и принимает зарплату в конвертах, а кто - нет. Я и сам как министр готов принять в этом участие. Более того, узнать о том, получали ли те, кто владеет большими медиа-холдингами, какие-то неофициальные зарплаты, которые не были задекларированы", - отметил Малюська.

Во время дискуссии в рамках YES министр отметил, что медиа в Украине - это не бизнес, большинство из них работают в тени.

"Это может быть неплохой и даже рентабельный бизнес. Однако я вижу большие зарплаты, которые платятся в конвертах большим медиа-звездам, и очень небольшие заработные платы, которые декларируются и проверяются налоговой. Я вижу, что наши СМИ очень крутые. Наши ток-шоу, контент, который генерируется медиа-компаниями, нельзя сравнить с тем, что могут себе позволить государственные компании. Есть в этом теневая сторона функционирования СМИ в Украине. Я не говорю обо всех. Если мы говорим о тех медиа, которые освещают политическую жизнь, в большинстве случаев есть теневая сторона финансирования", - добавил он.

Напомним, нардепы предлагают обязать олигархов отчитываться о финансировании СМИ. Это предусмотрено в поправках к законопроекту об олигархах - одного из ключевых документов, которые Рада должна принять этой осенью.

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