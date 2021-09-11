СНБО готовит рассмотрение вопроса по результатам "банкопада"

Секретарь Совета нацбезопасности получил поручение президента Владимира Зеленского.

СНБО готовит рассмотрение вопроса по результатам "банкопада"
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресслужба НБУ

Украинцы потеряли почти 100 млрд грн из-за падения отдельных банков и злоупотребления владельцев.

Об этом в рамках второго форума YES заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент Lb.ua.

"Здесь прозвучала фамилия Игоря Валерьевича Коломойского. Могу сказать, что если бы у него не было сообщников в НБУ, он никоим образом не мог бы ничего делать. Это организация, которая должна была контролировать все эти вещи. Но сегодня все они работают на своих должностях. Может не все, я не знаю. Они уважаемые. Они должны идти совместно группой в процессе, в котором мы сегодня обвиняем Коломойского", - заявил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что необходимо разобраться со всеми злоупотреблениями в банковском секторе.

"Продолжаются эти вещи сейчас? Мне сложно сказать. Но некоторые вещи, которые происходят именно в банковской системе, они меня удивляют. Чтобы вы понимали, 96 млрд мы заплатили с вами из собственных денег якобы потому, что какие-то владельцы там что-то не додают", - подчеркнул он.

Данилов рассказал, что получил поручение президента Владимира Зеленского.

"И следующий кейс, который может рассматриваться в аппарате нацбезопасности и обороны по поручению президента, это именно: как так получилось, что денег нет, дополнительные олигархи появились после так называемого банкопада в нашей стране. Эти вещи должны быть абсолютно публичными", - считает он.

Напомним, ПриватБанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Правительство национализировало ПриватБанк по предложению НБУ и бывших акционеров банка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной.

В 2019 году ПриватБанк подал иск к Коломойскому в Канцелярский суд штата Делавэр. Иск касается также Боголюбова и их с Коломойским инвестиционных компаний. Обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через Делавэрские компании, которые покупали предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Суд США отклонил ходатайство бывших владельцев ПриватБанка о прекращении рассмотрения дела.

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