Учения "Запад 2021": в ВСУ не фиксируют подготовку РФ к агрессии в отношении Украины

Вместе с тем он отметил, что разведывательные органы Украины отслеживают ситуацию.

Учения "Запад 2021": в ВСУ не фиксируют подготовку РФ к агрессии в отношении Украины

На данный момент в ходе совместных учений РоSSии и Беларуси "Запад 2021" не происходит подготовительных мероприятий по агрессии в отношении Украины.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Эти учения задекларированы, как совместные учения Вооруженных сил РФ и Вооруженных сил Республики Беларусь, они проходят на известном количестве полигонов, нам известно количество этих войск, и в настоящее время, прямо сейчас, непосредственной угрозы, в частности, создания ударных группировок, а также соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии в отношении Украины, не наблюдается", - сказал Наев.

Вместе с тем он отметил, что обстановка динамичная, и разведывательные органы Украины отслеживают ситуацию, а военные руководители страны осведомлены о ситуации.

Напомним, в РоSSии в четверг, 9 сентября, стартовали совместные с Беларусью военные учения "Запад-2021".

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