Секретарь СНБО: Оккупация Донецкой, Луганской областей и Крыма - результат олигархической модели Украины

"Без уничтожения олигархов, монополий и коррупции 30 лет восстановления независимости могут трагически закончиться".

Без уничтожения олигархов, монополий и коррупции Украина не сможет развиваться дальше, а 30 лет восстановления независимости могут трагически закончиться.

Об этом в рамках второго дня форума YES заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент Lb.ua.

"Олигархическая и клановая система, построенная в нашей стране, является очень опасной для нашего существования. Это началось не вчера. Это началось довольно давно. Впервые в 1998 году "зашли" большие деньги олигархов, как сейчас мы их называем, в Верховную Раду. Началось очень сложное время развития нашей страны. Чем это все закончилось, мы все с вами видим", - заявил он.

Данилов подчеркнул, что "олигархат построен на очень простых принципах". "Это три ноги, на которых они стоят. Это олигархия, монополия и коррупция. Если мы не уничтожим этот треугольник, мы не будем иметь возможности развивать нашу страну. И то, что сегодня происходит на территории Донецкой и Луганской области, а также в Крыму - это последствия экономической олигархической модели развития нашей страны. Это очень-очень опасная вещь", - считает он.

Секретарь СНБО отметил, что является "сторонником того, чтобы демонстрировать примеры, факты, а не общие вещи" в процессе деолигархизации.

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Данилов считает, что задача номер один для страны - это уничтожение клановой олигархической системы.

"Если мы этого не сделаем, то соседи, сумасшедшие соседи, которые постоянно стоят с топором у нашего порога и им размахивают, будут им пользоваться, и будет дальше продолжаться эта ситуация. Тогда мы говорим, что 30 лет восстановления независимости могут для нас очень трагично закончиться. Не о людях, речь о государстве", - подытожил он.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

2 сентября Денисова обратилась к Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

В замечаниях Денисовой сказано, что включение олигархов в реестр "должно происходить при наличии определенных обстоятельств, таких как владение уставным капиталом естественной монополии или контроль за ней, наличие денежных активов, превышающих определенную стоимость". То есть, делает вывод омбудсмен, включению в реестр подлежат лица в зависимости от их имущественного положения, что запрещено Конституцией.

Всего замечания Денисовой содержат 16 пунктов с претензиями. Омбудсмен считает, что законопроект не может быть поддержан.

Министр юстициии Украины Денис Малюська такую позицию раскритиковал и сказал, что "оказывается, законопроект дискриминирует олигархов по имущественному признаку, что якобы нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека".

Однако спикер парламента Дмитрий Разумков все же направил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Малюська советует Верховной Раде рассмотреть законопроект об олигархах во втором чтении, несмотря на его направление в Венецианскую комиссию.