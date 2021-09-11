Германия накажет Nord Stream 2, если тот начнет поставки газа без сертификации

Регулятор не знает, сколько времени нужно на сертификацию.

Германия накажет Nord Stream 2, если тот начнет поставки газа без сертификации
Фото: vedomosti.ru

Немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur - может наказать Nord Stream 2, если тот начнет коммерческие поставки газа в Германию без сертификации.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в настоящее время заявка Nord Stream 2 на получение сертификации рассматривается.

Bundesnetzagentur не знает, сколько времени нужно на сертификацию. Но регулятор может наказать консорциум, если он начнет работу без одобрения.

Отмечается, что прежде чем регулятор сертифицирует "Северный поток-2", он должен выполнить условия Третьего энергопакета. Они предусматривают, что оператор трубопровода и поставщики газа должны быть независимыми друг от друга. Это должно обеспечить справедливую конкуренцию на энергорынке ЕС.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Напомним, 10 сентября роSSийский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

2 сентября глава "Газпрома" Миллер сказал, что первые поставки по "Северному потоку - 2" могут начаться уже в 2021 году.

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