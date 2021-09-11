Германия накажет Nord Stream 2, если тот начнет поставки газа без сертификации

Регулятор не знает, сколько времени нужно на сертификацию.

Немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur - может наказать Nord Stream 2, если тот начнет коммерческие поставки газа в Германию без сертификации.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в настоящее время заявка Nord Stream 2 на получение сертификации рассматривается.

Bundesnetzagentur не знает, сколько времени нужно на сертификацию. Но регулятор может наказать консорциум, если он начнет работу без одобрения.

Отмечается, что прежде чем регулятор сертифицирует "Северный поток-2", он должен выполнить условия Третьего энергопакета. Они предусматривают, что оператор трубопровода и поставщики газа должны быть независимыми друг от друга. Это должно обеспечить справедливую конкуренцию на энергорынке ЕС .

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Напомним, 10 сентября роSSийский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

2 сентября глава "Газпрома" Миллер сказал, что первые поставки по "Северному потоку - 2" могут начаться уже в 2021 году.