Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут серьезные риски, - Кулеба

Все стороны должны очень внимательно следить за совместными маневрами РФ и Беларуси.

Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски, поэтому необходимо внимательно за ними следить.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается учений "Запад 2021", то мы должны очень внимательно за ними следить. Именно это делают наши военные и дипломаты, потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски", - сказал Кулеба.

"Все мы понимаем, что если РоSSия поглотит Беларусь в той или иной форме, то мы получим еще тысячу километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул министр.

Напомним, в РоSSии в четверг, 9 сентября, стартовали совместные с Беларусью военные учения "Запад-2021".

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев утверждает, что сейчас в ходе этих учений подготовительных мероприятий по агрессии в отношении Украины не происходит.