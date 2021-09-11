Зеленский назначил нового руководителя Национального института стратегических исследований

Им стал украинский ученый, эксперт по теме Ближнего Востока Александр Богомолов.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил директором Национального института стратегических исследований Александра Богомолова.

Соответствующий указ №461/2021 от 10 сентября был обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в документе.

На этом посту Богомолов заменит Александра Литвиненко, который в июле возглавил Службу внешней разведки Украины.

Александр Богомолов - украинский ученый, директор Института востоковедения им. Агафангела Крымского НАНУ, эксперт по теме Ближнего Востока.