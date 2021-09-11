Зеленский назначил нового руководителя Национального института стратегических исследований

Им стал украинский ученый, эксперт по теме Ближнего Востока Александр Богомолов.

Зеленский назначил нового руководителя Национального института стратегических исследований
Олександр Богомолов
Фото: НАН України

Президент Украины Владимир Зеленский назначил директором Национального института стратегических исследований Александра Богомолова.

Соответствующий указ №461/2021 от 10 сентября был обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в документе.

На этом посту Богомолов заменит Александра Литвиненко, который в июле возглавил Службу внешней разведки Украины.

Александр Богомолов - украинский ученый, директор Института востоковедения им. Агафангела Крымского НАНУ, эксперт по теме Ближнего Востока.

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