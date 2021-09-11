Мы надеемся, что конкурс в наблюдательный совет "Нафтогаза" должен состояться в ближайшее время, - Витренко

"Мы разделяем беспокойство американского правительства о том, что наблюдательный совет работает не в соответствии с международными стандартами".

Мы надеемся, что конкурс в наблюдательный совет "Нафтогаза" должен состояться в ближайшее время, - Витренко
Фото: oilreview.kiev.ua

Конкурс в наблюдательный совет НАК “Нафтогаз” должен состояться в ближайшее время.

Об этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в рамках второго дня форума YES, сообщил Lb.ua.

Он отметил, что институциональный кризис в компании возник из-за того, что в 2017 году наблюдательный совет избрали не в соответствии с международными стандартами Организации экономического сотрудничества и развития.

"Мы разделяем беспокойство американского правительства о том, что наблюдательный совет работает не в соответствии с этими стандартами. Мы надеемся, что вскоре будет проведен открытый, конкурентный процесс, что позволит выбрать независимых членов наблюдательного совета в полном соответствии с международными стандартами", - отметил Витренко.

"Надеемся, что правительство Шмыгаля эту проблему решит, будет проведен конкурс и в" Нафтогазе" наконец появится наблюдательный совет, который будет соответствовать международным стандартам и который потом сможет провести конкурс на главу правления "Нафтогаза", - добавил он.

Напомним, что об отставке членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Люда Ван дер Хейдена стало известно 7 сентября.

Причиной их решения стал отказ Кабмина пересмотреть назначение главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Со своей стороны, Витренко заявил, что не сожалеет об увольнении независимых членов наблюдательного совета компании. По его словам, они были назначены без конкурса по представлению посольств и не имели необходимой профессиональной квалификации.

В апреле 2021 года Витренко сменил Андрея Коболева, хотя перед этим был и.о. министра энергетики, то есть имел конфликт интересов.

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