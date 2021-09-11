Ермак: РоSSия уже начала использовать "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины

Украина должна получить "реальный правовой международный механизм гарантий" недопущения запуска газопровода.

Ермак: РоSSия уже начала использовать "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины
Фото: president.gov.ua

Украина должна получить "реальный правовой международный механизм гарантий" недопущения запуска "Северного потока-2".

Об этом в рамках второго дня форума YES заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент Lb.ua.

"Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что РоSSия начала использовать "Норд стрим" как оружие против Украины. Уже вчера по данным биржи "Айси фьючерс" в пределах торгов цена октябрьского фьючерса превысила $700 за тысячу кубометров", - заявил он.

Ермак отметил, что Украина продолжает "работать с нашими партнерами, с США, с Европой и Германией". "Если будет использован этот проект, который мы считаем не экономическим, а рассматриваем исключительно через призму нашей национальной безопасности, то будут предприняты какие-то шаги. Механизм санкций действительно работал", - сказал он.

Руководитель Офиса президента надеется на дальнейшую поддержку США и Европы и на конкретные договоренности и соглашения с международными партнерами по недопущению запуска газопровода в обход Украины.

"Мы критикуем позицию, которая сложилась сегодня. Но во время встречи с федеральным канцлером Германии и во время визита президента Украины в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты, если придет время "Ч". Но мы все еще ожидаем, что это ляжет на бумагу. Есть пример Будапештского меморандума. Украина верит не словам, а реальным шагам", - подчеркнул он.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал Правительство США ужесточить санкции в отношении "Газпрома" за достройку "Северного потока-2". Он в то же время заявил, что "Северный поток-2" становится символом западной коррупции.

10 сентября роSSийский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

2 сентября глава "Газпрома" Миллер сказал, что первые поставки по "Северному потоку-2" могут начаться уже в 2021 году.

В то же время немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur - заявил, что может наказать Nord Stream 2, если тот начнет коммерческие поставки газа в Германию без сертификации.

В декабре 2019 года Украина и РоSSия заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврачНовый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Проректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУПроректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУ
Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"
Блок рекламы


Похожие новости
Климкин: "Вступление Украины в ЕС - вопрос 10-15 лет"Климкин: "Вступление Украины в ЕС - вопрос 10-15 лет"
ЕС подарил полиции Украины почти 60 автомобилей и технику на €3,4 млнЕС подарил полиции Украины почти 60 автомобилей и технику на €3,4 млн
Рада решила расследовать космические провалы УкраиныРада решила расследовать космические провалы Украины
Белый дом назначил ответственного за политику США в отношении УкраиныБелый дом назначил ответственного за политику США в отношении Украины
Кабмин отложил переход Украины в "желтую" зонуКабмин отложил переход Украины в "желтую" зону
Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19
В Турции состоялась церемония закладки первого корвета для УкраиныВ Турции состоялась церемония закладки первого корвета для Украины
Закрыто уголовное дело против Порошенко, возбужденное по заявлению КоломойскогоЗакрыто уголовное дело против Порошенко, возбужденное по заявлению Коломойского
Разумков исключил возможность переименования УкраиныРазумков исключил возможность переименования Украины
Монастырский выступил против разделения структур МВДМонастырский выступил против разделения структур МВД
Последние новости
Подгружаем последние новости