Ермак: РоSSия уже начала использовать "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины

Украина должна получить "реальный правовой международный механизм гарантий" недопущения запуска "Северного потока-2".

Об этом в рамках второго дня форума YES заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент Lb.ua.

"Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что РоSSия начала использовать "Норд стрим" как оружие против Украины. Уже вчера по данным биржи "Айси фьючерс" в пределах торгов цена октябрьского фьючерса превысила $700 за тысячу кубометров", - заявил он.

Ермак отметил, что Украина продолжает "работать с нашими партнерами, с США , с Европой и Германией". "Если будет использован этот проект, который мы считаем не экономическим, а рассматриваем исключительно через призму нашей национальной безопасности, то будут предприняты какие-то шаги. Механизм санкций действительно работал", - сказал он.

Руководитель Офиса президента надеется на дальнейшую поддержку США и Европы и на конкретные договоренности и соглашения с международными партнерами по недопущению запуска газопровода в обход Украины.

"Мы критикуем позицию, которая сложилась сегодня. Но во время встречи с федеральным канцлером Германии и во время визита президента Украины в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты, если придет время "Ч". Но мы все еще ожидаем, что это ляжет на бумагу. Есть пример Будапештского меморандума. Украина верит не словам, а реальным шагам", - подчеркнул он.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал Правительство США ужесточить санкции в отношении "Газпрома" за достройку "Северного потока-2". Он в то же время заявил, что "Северный поток-2" становится символом западной коррупции.

10 сентября роSSийский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

2 сентября глава "Газпрома" Миллер сказал, что первые поставки по "Северному потоку-2" могут начаться уже в 2021 году.

В то же время немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur - заявил, что может наказать Nord Stream 2, если тот начнет коммерческие поставки газа в Германию без сертификации.

В декабре 2019 года Украина и РоSSия заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы.