Данилов рассказал, будет ли заседание СНБО по снятию главы КГГА

"Этими вопросами занимается только президент страны".

Данилов рассказал, будет ли заседание СНБО по снятию главы КГГА
Фото: Макс Требухов

Повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины определяет президент.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время форума YES, отвечая на вопрос, когда Совет нацбезопасности планирует рассмотреть вопрос о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА.

"Только Президент определяет повестку дня заседания СНБО", - сказал он.

"Этими вопросами занимается только президент страны. Он глава СНБО. Я - только секретарь", - добавил Данилов.

Напомним, Мэр Киева, глава КГГА Виталий Кличко считает, что законопроект о разделении полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации должен пройти Венецианскую комиссию.

Отметим, в настоящее время возглавлять КГГА может только человек, избранный столичным мэром. Это несколько раз было подтверждено и решениями Конституционного суда. Глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве, тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2019 году в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект "О столице", целью которого является разделение должностей мэра и главы КГГА.

После 2019 года вопрос законопроекта "О столице" парламентом не рассматривался, но сейчас депутаты решили вернуться к нему на фоне обострения отношений между Кличко и центральной властью.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврачНовый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Проректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУПроректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУ
Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты усилили обвинение заместителю главы Меджлиса Нариману ДжеляловуОккупанты усилили обвинение заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову
Силовики пришли в столичную мэрию за документами 20-летней давности - КГГАСиловики пришли в столичную мэрию за документами 20-летней давности - КГГА
Кучма о возможной встрече Зеленского и Путина: "Разговор будет на разных языках"
Полиция пришла с обыском в КГГА по делу о земле возле станции метро "Сырец"Полиция пришла с обыском в КГГА по делу о земле возле станции метро "Сырец"
Украинская армия готова освободить Донецк и Луганск, если будет команда, - ДаниловУкраинская армия готова освободить Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов
Кличко: законопроект о разделении полномочий мэра и главы КГГА должен пройти Венецианскую комиссиюКличко: законопроект о разделении полномочий мэра и главы КГГА должен пройти Венецианскую комиссию
ГБР пришло с обысками в КГГА по делу о выделении земли на Крещатике и ГрушевскогоГБР пришло с обысками в КГГА по делу о выделении земли на Крещатике и Грушевского
КГГА через систему "Стоп-спам" организовала автодозвон более чем на 2 800 номеров рекламных нарушителейКГГА через систему "Стоп-спам" организовала автодозвон более чем на 2 800 номеров рекламных нарушителей
Последнее заседание наблюдательного совета "Нафтогаза" в нынешнем составе состоится 20 сентябряПоследнее заседание наблюдательного совета "Нафтогаза" в нынешнем составе состоится 20 сентября
Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкцияхЗеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях
Последние новости
Подгружаем последние новости