Данилов рассказал, будет ли заседание СНБО по снятию главы КГГА

Повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины определяет президент.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время форума YES, отвечая на вопрос, когда Совет нацбезопасности планирует рассмотреть вопрос о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА.

"Только Президент определяет повестку дня заседания СНБО", - сказал он.

"Этими вопросами занимается только президент страны. Он глава СНБО. Я - только секретарь", - добавил Данилов.

Напомним, Мэр Киева , глава КГГА Виталий Кличко считает, что законопроект о разделении полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации должен пройти Венецианскую комиссию.

Отметим, в настоящее время возглавлять КГГА может только человек, избранный столичным мэром. Это несколько раз было подтверждено и решениями Конституционного суда. Глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве , тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2019 году в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект "О столице", целью которого является разделение должностей мэра и главы КГГА.

После 2019 года вопрос законопроекта "О столице" парламентом не рассматривался, но сейчас депутаты решили вернуться к нему на фоне обострения отношений между Кличко и центральной властью.