Оккупанты усилили обвинение заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову

Следствие переквалифицировало выдвинутую ему статью с пособничества в диверсии на ее совершение.

Оккупационные силовики в Крыму изменили выдвинутые обвинения первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову. Вместо пособничества в совершении диверсии его теперь обвиняют в ее осуществлении.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

Отмечается, что адвокаты Эмине Авамилева и Николай Полозов сегодня встретились с Нариманом Джеляловым в здании ФСБ Симферополя.

"Следствие переквалифицировало выдвинутую ему статью с пособничества в диверсии на ее совершение (часть 1 статьи 281 УК РФ), по сути усилив обвинения. Там же состоялся допрос подсудимого, Джелялов отказался давать показания правоохранителям, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокатов ознакомили с рядом экспертиз, которые уже прошел и которые предстоит пройти Джелялову - всего их 12. Кроме того, силовики взяли с защитников подписку о неразглашении.

В конце прошлой недели оккупационная власть Крыма провела обыски и задержала первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джелялова на два месяца. ФСБ РоSSии обвиняет его и еще двоих крымских татар - двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых в подрыве газопровода в селе Перевальное. Подтверждений такого подрыва до сих пор обнародовано не было.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с признаниями двух задержанных фигурантов - Азиза и Асана Ахтемовых. В разговоре с адвокатом Айдером Азаматовым Азиз Ахтемов рассказал, что спецслужбы применяли к ним физическое и моральное давление, избивали и угрожали расстрелом.