Малюська советует депутатам принять законопроект об олигархах до получения выводов Венецианской комиссии

Министр отметил, что законопроект после второго чтения будет отличаться от первого, а комиссия это не сможет учесть.

Министр юстиции Денис Малюська советует Верховной Раде рассмотреть законопроект об олигархах во втором чтении, несмотря на его направление в Венецианскую комиссию.

По его мнению, это следует сделать, чтобы общество не воспринимало это как затягивание процесса. Об этом министр сообщил в комментарии корреспонденту LB.ua в рамках второго дня форума YES.

"Я думаю, что общество может так воспринимать (как затягивание. - Ред.). Чтобы наш народ не чувствовал того, что якобы его обманывают, и процесс затягивается, я бы рекомендовал Верховной Раде принять законопроект во втором чтении, несмотря на то, что Венецианская комиссия будет его рассматривать", - отметил министр.

Он добавил, что законопроект после второго чтения будет отличаться от того, который сейчас отправили на рассмотрение комиссии.

"Многие положения будут новыми, Венецианская комиссия не сможет их учесть", - пояснил он.

Какие положения изменятся - зависит от комитета, заседание которого пока еще не состоялось.

Месседжи президента и депутатов - что уместные, разумные предложения депутатов, которые улучшают законопроект, совершенно спокойно могут быть учтены, отметил Малюська. Законопроект, который зарегистрирован, не является неизменным, и он будет набирать силу шесть месяцев после принятия.

"Соответственно, у нас будет время учесть замечания Венецианской комиссии, если такие будут. Не вижу смысла ждать, нужно его принимать, чтобы общество поняло, что это не затягивание процесса", - добавил он.

Малюська также прокомментировал одну из основных поправок к законопроекту, которая касается изменения органа, ответственного за определение лица олигархом. В редакции первого чтения это был Совет нацбезопасности и обороны.

"Я бы рекомендовал оставить СНБО", - отметил министр юстиции.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

2 сентября Денисова обратилась к Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

В замечаниях Денисовой сказано, что включение олигархов в реестр "должно происходить при наличии определенных обстоятельств, таких как владение уставным капиталом естественной монополии или контроль над ней, наличием денежных активов, превышающих определенную стоимость". То есть, делает вывод омбудсмен, включению в реестр подлежат лица в зависимости от их имущественного положения, что запрещено Конституцией.

Всего замечания Денисовой содержат 16 пунктов с претензиями. Омбудсмен считает, что законопроект не может быть поддержан.

Малюська такую позицию раскритиковал и сказал, что "оказывается, законопроект дискриминирует олигархов по имущественному признаку, что якобы нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека".

Однако спикер парламента Дмитрий Разумков все же направил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию.