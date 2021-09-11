На Донбассе погиб украинский военный, еще трое получили ранения

За пятницу и утро субботы оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В течение пятницы, 10 сентября, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В районе населенного пункта Попасная оккупанты трижды вели огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра.

РоSSийские наемники обстреляли наши позиции около Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино и Водяного роSSийско-оккупационные войска применили гранатометы различных систем.

Кроме того, в Луганской и Донецкой областях зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на утро 11 сентября в Украине зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня роSSийско-оккупационными войсками.

В районе Новогнатовки враг применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм.

Вблизи Золотого-4 роSSийско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня украинский военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. Они госпитализированы, состояние их здоровья - средней тяжести.