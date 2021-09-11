СБУ разоблачила прокурора, который требовал 50 тьсяч гривен за закрытие дела

Он требовал деньги с местного фермера за закрытие уголовного производства в отношении самовольного захвата земельного участка.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила на взятке руководителя одного из отделов Краматорского окружной прокуратуры Донецкой области, который требовал деньги с местного фермера за закрытие уголовного производства в отношении самовольного захвата земельного участка.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что прокурор оценил в 50 тыс. грн закрытия дела и непривлечение фермера к уголовной ответственности за самовольный захват земельного участка. За эту сумму чиновник также обещал в дальнейшем не создавать препятствий фермеру в ведении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали прокурора "на горячем" - в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

В рамках начатого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о задержании злоумышленника.

Фото: СБУ

Напомним, 3 сентября Служба безопасности Украины объявила о разоблачении начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника - начальника летного училища ЛА НАУ - на взятке в 20 тысяч долларов США.

По версии следствия, должностные лица требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.

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