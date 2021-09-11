США призывают Украину обновить наблюдательный совет "Нафтогаза" и его руководителя

Такое изменение должно соответствовать принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития.

США призывают стороны объединиться в обновлении наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и ее исполнительного директора.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом на конференции YES Brainstorming в Киеве заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Вчера мы заявили о нашей обеспокоенности в связи с продолжающимся кризисом лидерства в "Нафтогазе", включая факт, что некоторые из международных наблюдателей объявили об отставке. Поэтому мы призываем стороны объединиться в обновлении наблюдательного совета "Нафтогаза" и его исполнительного директора и сделать это в манере, соответствующей принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития", - сказала Нуланд.

Напомним, что об отставке членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейдена стало известно 7 сентября.

Причиной их отставки стал отказ Кабмина пересмотреть свое решение о назначении главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

В апреле 2021 года Витренко сменил Андрея Коболева, хотя перед этим он был и.о. министра энергетики.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" на заседаниях 24-25 июня не смог определиться с отстранением Витренко и перенес этот вопрос на одно из следующих заседаний.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на внеочередном заседании не смог принять решение о возможном отстранении Юрия Витренко. НС выразил свою глубокую обеспокоенность неопределенностью относительно ситуации с назначением главы правления, "что имеет определяющее влияние на возможность выполнения нами Совместной дорожной карты, которая была согласована во переизбрание наблюдательного совета компании в мае 2021 года".