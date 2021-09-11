Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

Спикер парламента ссылается на позицию омбудсмена Денисовой.

Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект №5599 "об олигархах" уже направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Об этом он заявил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Учитывая предложения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека как субъекта, который согласно статье 101 Конституции Украины осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, и обращение четырех оппозиционных депутатских фракций в Верховной Раде Украины, хотел бы обратиться к вам с просьбой способствовать получению от Комиссии экспертного заключения по указанному законопроекту", - говорится в письме Разумкова к главе комиссии Джанни Букиккио.

Глава украинского парламента ссылается на позицию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"Ко мне поступило письмо от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в котором предоставлены предостережения относительно возможного нарушения прав человека в результате принятия этого законопроекта как закона Украины, а также высказано предложение направить указанный законопроект для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии). Аналогичную позицию по этому законопроекту высказали все оппозиционные депутатские фракции украинского парламента", - подчеркнул спикер.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

2 сентября Денисова обратилась к Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекту Конституции и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

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