Тищенко заявил, что помолился за здоровье Лероса после драки с ним

Гео Лерос назвал такие действия нардепа богохульством.

Тищенко заявил, что помолился за здоровье Лероса после драки с ним
Фото: facebook/Слуга Народу

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что после нападения на внефракционного депутата Гео Лероса он помолиться за его здоровье.

На своей странице в фейсбуке Тищенко опубликовал фото со свечой в руках в храме.

"Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", - подписал он фото.

Фото: facebook.com/NikolayTishenko

Лерос в комментарии "Украинской правде" такие действия нардепа назвал богохульством и добавил, что Тищенко должен молиться за тех, "кого убил и покалечил".

По словам Лерос, Тищенко "пробил дно еще в девяностые", а сейчас у него "просто вторая молодость, когда он чувствует вседозволенность". Он также "поблагодарил" президента Владимира Зеленского за то, что "привел к власти людей с новой ментальностью".

Напомним, 9 сентября народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко применил силу к внефракционному депутату Гео Леросу во время его выступления в парламенте из-за критики в адрес президента и главы ОПП. Конфликт произошел во время выступления Лероса при рассмотрении отчета временной следственной комиссии (ВСК) по проверке состояния "Укрзализныци". Лерос с трибуны заявил, что "единственная ВСК, которая должна отчитываться в этом зале, касается срыва спецоперации по "вагнеровцам". Депутат добавил, что украинцев интересует, кто "слил спецоперацию" и назвал фамилии Ермака и Зеленского.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после этого призвал отстранить Тищенко и Лероса от заседаний.

Депутат Ярослав Юрчишин подал в Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора заявление относительно драки.

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