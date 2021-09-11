Тищенко заявил, что помолился за здоровье Лероса после драки с ним
Гео Лерос назвал такие действия нардепа богохульством.
Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что после нападения на внефракционного депутата Гео Лероса он помолиться за его здоровье.
На своей странице в фейсбуке Тищенко опубликовал фото со свечой в руках в храме.
"Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", - подписал он фото.
Лерос в комментарии "Украинской правде" такие действия нардепа назвал богохульством и добавил, что Тищенко должен молиться за тех, "кого убил и покалечил".
По словам Лерос, Тищенко "пробил дно еще в девяностые", а сейчас у него "просто вторая молодость, когда он чувствует вседозволенность". Он также "поблагодарил" президента Владимира Зеленского за то, что "привел к власти людей с новой ментальностью".
Напомним, 9 сентября народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко применил силу к внефракционному депутату Гео Леросу во время его выступления в парламенте из-за критики в адрес президента и главы ОПП. Конфликт произошел во время выступления Лероса при рассмотрении отчета временной следственной комиссии (ВСК) по проверке состояния "Укрзализныци". Лерос с трибуны заявил, что "единственная ВСК, которая должна отчитываться в этом зале, касается срыва спецоперации по "вагнеровцам". Депутат добавил, что украинцев интересует, кто "слил спецоперацию" и назвал фамилии Ермака и Зеленского.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после этого призвал отстранить Тищенко и Лероса от заседаний.
Депутат Ярослав Юрчишин подал в Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора заявление относительно драки.