РоSSийские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Боевых потерь среди украинских воинов нет.
С начала суток, 10 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе населенного пункта Попасная оккупанты вели прицельный огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, в Луганской и Донецкой области зафиксирован пролет двух враждебных беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских воинов нет.
Также в зоне ООС пиротехники ДСНС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 135 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 10 поврежденных домов.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что угроза полномасштабной войны со стороны РоSSии остается. В то же время, он рассчитывает на предметную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.