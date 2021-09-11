РоSSийские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала суток, 10 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Попасная оккупанты вели прицельный огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской и Донецкой области зафиксирован пролет двух враждебных беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Также в зоне ООС пиротехники ДСНС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 135 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 10 поврежденных домов.