В Хмельницкой области демонтировали последний в области памятник Ленину

Вчера снесли последний известный памятник Владимиру Ленину в Хмельницкой области. Он располагался в селе Милевцы около Каменец-Подольского. Об этом LB.ua сообщили в инициативе "Декоммунизация. Украина".

На сегодня недемонтированные памятники Ленину остаются в Винницкой и Харьковской областях (два памятника), Полтавской (один памятник), Киевской (один памятник) и на заводе НКМЗ в Краматорске.

"Надеемся, что мы успеем до конца года провести демонтаж последних памятников Ленину, которые еще остались на территории Украины. Относительно половины из них - уже вопрос решен, и они будут демонтированы в ближайшее время", - рассказал LB.ua основатель движения "Декоммунизация .Украина" Вадим Поздняков.

В прошлом месяце в Хмельницкой области демонтировали еще два памятника Ленину. Лишились памятников коммунистическому вождю села Кизя и Великозалесье.