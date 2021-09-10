В селе Николаевской области отказались переименовывать улицу Терешковой

В Тузле решили проигнорировать законы о декоммунизации.

В селе Тузла Николаевской области местные жители проголосовали против переименования улицы Терешковой, мотивируя это тем, что улица названа в честь женщины-космонавтки, а не лица, голосовавшего за аннексию Крыма и бывшего в ЦК КПСС.

Об этом говорится в ответе на запрос журналиста LB.ua Александра Рудоманова.

Все 21 участник собрания высказался против переименования улицы.

"Никто не сможет нас заставить отказаться от нашего названия улицы" и "Не мы ее называли, не мы будем и отменять это название", - рассказывали инициативные жители на общественном собрании.

Вместе с тем по информации от ОГА, Кобливской сельский совет было повторно сообщено о необходимости переименования этой улицы. LB.ua направило запрос в прокуратуру и полицию с просьбой прокомментировать данное событие.

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