ЕС подарил полиции Украины почти 60 автомобилей и технику на €3,4 млн

Фото: mvs.gov.ua

Европейский Союз подарил Украине 18 патрульных автомобилей, 40 полицейских бусов, дефибрилляторы, серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование. Общая стоимость техники составляет 3,4 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

Церемония передачи техники, купленной в рамках программы "Право-Полиция", состоялась на Софийской площади в Киеве в пятницу, 10 сентября. Она реализуется при финансовой поддержке ЕС управлением ООН по обслуживанию программы (ЮНОПС) в сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине.

Патрульные автомобили будут использоваться в девяти областях Украины, в частности, в Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой.

Костюм взрывотехника и гидродинамические разрушители предназначены для использования взрывотехниками в Донецкой области.

Фото: mvs.gov.ua

Компьютерная техника призвана улучшить координацию деятельности полиции Украины с Интерполом и Европолом.

Напомним, что в начале августа Национальная полиция Украина получила 300 новых Renault Duster.