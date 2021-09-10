ЕС подарил полиции Украины почти 60 автомобилей и технику на €3,4 млн

Оборудование купили в рамках программы "ПРАВО-Полиция".

Фото: mvs.gov.ua

Европейский Союз подарил Украине 18 патрульных автомобилей, 40 полицейских бусов, дефибрилляторы, серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование. Общая стоимость техники составляет 3,4 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Церемония передачи техники, купленной в рамках программы "Право-Полиция", состоялась на Софийской площади в Киеве в пятницу, 10 сентября. Она реализуется при финансовой поддержке ЕС управлением ООН по обслуживанию программы (ЮНОПС) в сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине.

Патрульные автомобили будут использоваться в девяти областях Украины, в частности, в Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой.

Костюм взрывотехника и гидродинамические разрушители предназначены для использования взрывотехниками в Донецкой области.

Фото: mvs.gov.ua

Компьютерная техника призвана улучшить координацию деятельности полиции Украины с Интерполом и Европолом.

Напомним, что в начале августа Национальная полиция Украина получила 300 новых Renault Duster.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврачНовый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Проректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУПроректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУ
Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"
Блок рекламы


Похожие новости
Рада решила расследовать космические провалы УкраиныРада решила расследовать космические провалы Украины
Белый дом назначил ответственного за политику США в отношении УкраиныБелый дом назначил ответственного за политику США в отношении Украины
Кабмин отложил переход Украины в "желтую" зонуКабмин отложил переход Украины в "желтую" зону
В Турции состоялась церемония закладки первого корвета для УкраиныВ Турции состоялась церемония закладки первого корвета для Украины
МВД передумало покупать шокеры для полицииМВД передумало покупать шокеры для полиции
Разумков исключил возможность переименования УкраиныРазумков исключил возможность переименования Украины
Зеленский встретился с американскими конгрессменами из группы поддержки УкраиныЗеленский встретился с американскими конгрессменами из группы поддержки Украины
Байден гарантировал санкции против "Северного потока-2" в случае возникновения энергетической опасности для Украины, - ЗеленскийБайден гарантировал санкции против "Северного потока-2" в случае возникновения энергетической опасности для Украины, - Зеленский
Нардеп Трухин заявил, что "максимально способствовал полиции" при регистрации ДТПНардеп Трухин заявил, что "максимально способствовал полиции" при регистрации ДТП
Заместитель Крищенко, который вместе с ним в 2014 году оборонял Горловское УВД, уволился из полицииЗаместитель Крищенко, который вместе с ним в 2014 году оборонял Горловское УВД, уволился из полиции
Последние новости
Подгружаем последние новости