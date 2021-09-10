РФ и Беларусь приняли решение об углублении интеграции стран на основе 28 союзных программ

Окончательные документы по интеграции РБ и РФ Лукашенко и Путин собираются подписать в октябре.

РФ и Беларусь приняли решение об углублении интеграции стран на основе 28 союзных программ
Фото: kremlin.ru

РоSSия и Беларусь приняли решение об углублении интеграции на основе 28 союзных программ. Соответствующее сообщение по результатам заседания совета министров Союзного государства сделал роSSийский премьер Михаил Мишустин, отмечает БЕЛТА.

Окончательные документы по интеграции Беларуси с Россией Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин собираются подписать в октябре.

Вчера Александр Лукашенко летал на переговоры с Путиным. Первоначально предполагалось, что именно на этой встрече будет подписан совместный указ об интеграции РФ и Беларуси.

Интеграция РоSSии с Беларусью обсуждается с 1999 года. Проекты "дорожных карт" власти стран не публиковали.

В 2019 году Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что РоSSия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единый парламент и правительство.

В сентябре 2020 года премьер-министр РоSSийской Федерации Михаил Мишустин на встрече с Александром Лукашенко заявил о достижении прогресса в вопросе Союзного государства.

Пакет "дорожных карт" по интеграции - последний из 28 документов, предусматривающих интеграцию двух стран.

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