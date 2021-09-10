Полиция пришла с обыском в КГГА по делу о земле возле станции метро "Сырец"

Участок отобрали у СНБО, поскольку он не использовался.

Национальная полиция в пятницу, 10 сентября, пришла с обыском в аппарат Киевгорадминистрации по делу о земельном участке возле станции метро "Сырец", на котором обустроили сквер вместо жилого дома.

Об этом рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

"Участок, о котором идет речь, еще в 2009 году был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры на ул. Щусева. Однако в 2019 году после обследования участка было установлено, что он не используется по назначению, поэтому городские власти прекратили право постоянного пользования участком аппарата СНБО", - цитирует Загуменного пресс-служба КГГА.

После этого участок почистили и привели в порядок. Сейчас там планируют обустроить сквер.

"Необходимости в проведении обысков не было, мы всегда добровольно на запросы правоохранительных органов предоставляем все необходимые материалы", - добавил чиновник.

Напомним, что 9 сентября в департаментах КГГА происходили следственные действия Государственного бюро расследований.

Постоянные обыски в структурных подразделениях городской администрации в КГГА расценивают как системное давление на городскую власть и попытки дестабилизации ее работы.