"Ковид сказал то, что стесняются сказать политики и дипломаты: вот на самом деле ваше место", - Зеленский

В то же время, по его мнению, ковид показал, что может уравнять в правах всех, независимо от наличия ядерного оружия и уровня ВВП.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина выстояла перед вызовами коронавируса. Об этом он сообщил во время выступления на открытии форума YES, который проходит в Киеве в Мистецком Арсенале.

"Мы выстояли, не утонули, никакие волны нам не страшны. Мы знаем, как их решать, есть, с кем их преодолевать", - отметил он.

Президент добавил, что Украина не справилась с этим идеально, но так же не идеально справились и все другие страны мира. Он добавил, что Украина не имела большого падения ВВП по сравнению со многими другими странами, включая тех, у кого сильнее экономика и нет войны и оккупации.

"Ввели адаптивный карантин, но я бы сказал, - адекватный карантин. Мы ввели локдаун в лучшее для этого время, он не был долгим, болезненным, настолько болезненным, как во многих странах. Не ждали помощи от других - я считаю, что это большая победа нашей страны, и помогали другим, не дожидаясь благодарности. Мы отправили в Италию медиков и всегда готовы помогать всем без исключения. Хотя это не означает такого же отношения к твоей стране. Долгое время у нас не было вакцин достаточно для миллионов желающих, затем у нас появились миллионы вакцин, но вдруг исчезли миллионы желающих, потому что кто-то потратил миллионы на пропаганду, и, кстати, как внутри страны, так и вне", - отметил президент.

Зеленский добавил, что "провалить экзамен - не значит не получить важное знание", но он не уверен, что это знание мир усвоил полностью.

Президент также отметил, что во время новых вызовов не стоит забывать и о старых.

"Я считаю, что главный месседж ковида-19 - не в том, чтобы усилить биологическую безопасность, развивать медицину и быть более гибким в бизнесе ... Но любой врач вам скажет, что лечить нужно не симптомы, а первопричины. Это современная политика мира; я считаю, что это и есть главная проблема и причина ковида. В мире всегда будут новые вирусы, угрозы, новые бомбы, потому что мир продолжает соревнование и войну за технологии, рынки влияния, экономику, иногда и другие государства. Ядерное, химическое, биологическое, информационное оружие - вот чего хочет мир, потому что это власть. Но в таком случае будут появляться новые вирусы ежегодно, как новый айфон: ковид-20, 21, 22, 23. А потом - новые бренды, новые цифры, новые вакцины, как зарядки для новых айфонов, будут подходить только к отдельному вирусу", - сравнил Зеленский.

Он подчеркнул, что коронавирус доказал: в мире - каждый сам за себя.

"Мир может совместно решать вопросы климата, или другие приоритетные вопросы, он показал, что равенство государств - это одно, а распределение вакцин - другое. Что в человеческой жизни есть паспорт и что есть гражданство. И есть более важные жизни, менее важные жизни. Показал цену и роль маленьких стран, тех, которые, скажем так, не в клубе. Ковид наконец сказал то, что стесняются сказать политики и дипломаты (о маленьких странах): вот на самом деле ваше место", - заявил Владимир Зеленский.