Минздрав завершил подготовку изменений к адаптивному карантину

Переход в "желтую" зону может произойти в третьей декаде сентября.

Минздрав завершил подготовку изменений к адаптивному карантину
Фото: Lb.ua

Министерство здравоохранения завершило подготовку изменений в постановление об адаптивном карантине и будет просить принять их на внеочередном заседании Кабинета министров.

Об этом журналистам в кулуарах парламента рассказал министр Виктор Ляшко.

"Желтый уровень мы введем после того, как предложенные Министерством здравоохранения изменения будут одобрены в правительстве. За эту неделю мы прошли согласование со всеми органами исполнительной власти и прорабатываем юридические правки с Министерством юстиции. Как только будет вывод Минюста, мы будем просить премьера созвать внеочередной Кабинет министров, где должны будут рассмотреть вопрос внесения изменений в постановление об адаптивном карантине. Оно вступит в силу через семь дней, и после этого будут все основания для национальной комиссии ТЭБ и ЧС собраться и объявить на территории Украины "желтый" уровень", - сказал он.

Напомним, что ранее Ляшко прогнозировал переход Украины в "желтую" зону уже с 13 сентября. Через несколько дней Кабмин решил отложить этот переход, чтобы изменить некоторые положения об адаптивном карантине.

В частности, планируется смягчить требование к вакцинации 80% персонала учебных заведений. Обновленное постановление будет предусматривать, что для работы в "желтой" зоне вакцинированными будут считаться учителя и другие педагогические работники, которые будут иметь хотя бы одну прививку.

Кроме того, 80% -ный порог прививок будет введен для других сфер, в частности, для кинотеатров.

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