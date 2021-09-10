Кучма: "Выборы на Донбассе в настоящее время - совершенно нонсенс"

Второй президент Украины и бывший глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает вопрос проведения выборов на Донбассе нонсенсом.

В ходе форума YES Кучма прокомментировал журналистам "Минские договоренности".

"Убежден, что в то время Порошенко принял единственно правильное решение, потому что у него выхода не было, поскольку в Украине шла полномасштабная война. К сожалению, я не присутствовал, но я немного знаю, что ни Меркель, ни Олланд, а тем больше, Путин, не поддержали бы ничего другого, кроме того, что они нарисовали в том проекте", - отметил он.

Кучма подчеркнул, что главным вопросом для временно оккупированных территорий остается безопасность.

"Если РоSSия сегодня не выполняет этот главный пункт, то говорить о последнем, о границах или делать какие-то выборы на этой территории - это нонсенс", - отметил он.

Напомним, что вице-премьер Алексей Резников считает, что жители Донбасса смогут голосовать на разного уровня выборах после деоккупации захваченных Россией территорий. Однако первое волеизъявление пройдет через два-шесть лет с момента освобождения земель.

В июне в "Слуге народа" заявили, что депутаты разрабатывают законопроект об определении критериев, по которым Совет национальной безопасности и обороны по запросу военно-гражданских администраций сможет принять решение о безопасности проведения местных выборов в общинах Донецкой и Луганской областей.