Шмыгаль: мы не планируем повышения тарифов на тепло и горячую воду

Газ для некоторых ТКЭ будет дешевле, чем это заложено в тариф.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на тепло и горячую воду во время отопительного сезона должны остаться на прошлогоднем уровне.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду этого отопительного сезона будут меняться по отношению к прошлому. Мы не планируем повышений тарифов. Цена газа для тепла, зафиксированная в тарифах теплокоммунэнерго, колеблется от 5 до 6,5 грн. [Новая цена на газ для ТКЭ] 7,42, без НДС - это 6,18 грн. То есть у некоторых ТКЭ будет даже ниже цена, чем заложена в тариф. Ситуация разная", - сказал он.

"Мы ведем активную работу с мэрами городов, на которых сегодня возложена ответственность за тарифы на тепло и горячую воду. Правительство готово подставить плечо, чтобы органам местного самоуправления было легче проходить этот отопительный сезон в части невозложения лишнего бремени на плечи людям. Еще раз повторюсь: мы работаем над тем, чтобы не было увеличения тарифов на тепло и горячую воду", - добавил глава правительства.

Напомним, что Киевская городская государственная администрация в июле заявила, что тарифы на горячую воду и отопление осенью могут увеличиться на 30-40%.

В связи с этим столичные поставщики стали включать в платежки авансовый платеж за отопление для уменьшения нагрузки на семейные бюджеты в осенне-зимний период.