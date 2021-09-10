Зеленский рассчитывает на предметную встречу с Путиным

Президент Украины хочет вернуть людей и открыть КПВВ на Донбассе.

Зеленский рассчитывает на предметную встречу с Путиным
Фото: Главком

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на предметную встречу с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы во время форума YES в Киеве.

"Меня интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как это делает он с некоторыми государствами, а действительно встретиться - более предметно, чем это было во время первой нормандской встречи. Были результаты, все же больше ста человек вернули, и говорили о разминировании и открытии КПВВ, но не все так движется вперед, как бы я хотел", сказал Зеленский.

Он считает, что прогресса в мирном урегулировании на Донбассе нет из-за РоSSии и ее нежелания закончить войну.

"Просто фразами, запугиванием, кризисами, угрозами мы ничего не достигнем. Мне нужен просто результат", - добавил Зеленский.

Напомним, спикер Путина Дмитрий Песков несколько дней назад заявил, что встреча Зеленского с Путиным в этом году вряд ли возможна.

Весной РоSSия переместила тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это было самое большое накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма. На фоне этого обострения президент Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Путин заявил, что если Зеленский хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях, то "может приехать в Москву в любое время", а до этого - должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР". Зеленский назвал это условие недопустимым. По его словам, он хочет встретиться именно с Путиным, а не с террористами.

26 апреля Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с Путиным, но до сих пор прогресса в этом вопросе не было.

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