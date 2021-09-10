Зеленский заявил, что не жалеет о президентстве, но иногда думает, "зачем все это"

Президент ответил на вопрос о том, не скучает ли он по тем временам, когда только играл главу страны.

Владимир Зеленский заявил, что не жалеет о решении идти в президенты, но предпочел бы, чтобы его люди уважали не только во время возглавления им государства, но и после этого.

Своими мыслями он поделился в ответе на вопрос в рамках форума YES, который проходит в Киеве .

"Вы стали известным, играя роль президента на телевидении, а теперь вы настоящий президент. Каждое утро вы просыпаетесь и понимаете, что ваши рейтинги упали, иногда две трети украинцев говорят, что они не удовлетворены. Иногда, когда вы просыпаетесь, думаете: черт возьми, лучше бы я играл роль президента, а не был настоящим президентом?" - спросил модератор мероприятия, ведущий программы HARDtalk на BBC World Стивен Сак.

Зеленский ответил, что, во-первых, стал известен до того, как играл президента.

"Если бы я был неизвестным, никто бы не смотрел, как я играл президента. Во-вторых, пока я еще просыпаюсь утром, это говорит о том, что хочу жить и хочу менять жизнь вокруг, и свою, потому что я гражданин Украины. Потому что закончится президентский срок, но я хочу жить именно в Украине", - заверил он.

Президент добавил, что думает, что Сак знает ответ на вторую часть его вопроса.

"Честно, я не жалею. Не жалею, потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю: зачем все это, если ты в принципе иногда теряешь человечность, иногда теряешь ощущение некоторой реальности, для этого ты должен выходить на улицу, общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме, но, тем не менее, помня, что это был вызов, ты на это пошел, и самое главное - люди поверили, значит, нельзя по- другому. Ты уважаешь людей и хочешь, чтобы они уважали, не сейчас, когда ты президент, а самое главное - после", - высказался он.

Напоследок Зеленский добавил, что "его рейтинги уже выросли".

Напомним, во время избирательной кампании Владимир Зеленский заявлял, что идет только на один срок, за который изменит страну и передаст ее новому президенту.

Однако уже в 2020 году Зеленский заявил, что подумает о втором сроке, потому что одной каденции ему не хватит для реализации задуманного.

В марте 2021 года лидеры "Слуги народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия сообщили, что партия будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок.