Шмыгаль заступился за Тарана на фоне слухов об отставке министра

"Он на своем месте, абсолютно профессиональный человек".

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал министра обороны Андрея Тарана профессионалом, который находится на своем месте.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Что касается господина министра обороны. Он на своем месте, абсолютно профессиональный человек, который пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции", - заявил Шмыгаль.

Напомним, 22 августа президент Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров. Кто именно будет уволен или назначен, он не рассказал.

После этого несколько источников в "Слуге народа" и из руководства оппозиционной фракции рассказали LB.ua, что в Кабмине планируются "точечные" ротации. Позже это официально подтвердил лидер фракции Давид Арахамия, по словам которого в отставку могут уйти три-четыре министра.

Их имена официально не называются, но ходят разговоры о том, что "на выход" готовят троих - министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера и министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и руководительницу Министерства социальной политики Марину Лазебную.