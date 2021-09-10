Шмыгаль заступился за Тарана на фоне слухов об отставке министра

"Он на своем месте, абсолютно профессиональный человек".

Шмыгаль заступился за Тарана на фоне слухов об отставке министра
Міністр оборони Андрій Таран
Фото: mil.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал министра обороны Андрея Тарана профессионалом, который находится на своем месте.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Что касается господина министра обороны. Он на своем месте, абсолютно профессиональный человек, который пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции", - заявил Шмыгаль.

Напомним, 22 августа президент Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров. Кто именно будет уволен или назначен, он не рассказал.

После этого несколько источников в "Слуге народа" и из руководства оппозиционной фракции рассказали LB.ua, что в Кабмине планируются "точечные" ротации. Позже это официально подтвердил лидер фракции Давид Арахамия, по словам которого в отставку могут уйти три-четыре министра.

Их имена официально не называются, но ходят разговоры о том, что "на выход" готовят троих - министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера и министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и руководительницу Министерства социальной политики Марину Лазебную.

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