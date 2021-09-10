Кабмин создал антикризисный штаб "Укрзализныци" во главе с Кубраковым

Кабинет министров 8 сентября решил создать антикризисный штаб по восстановлению устойчивого функционирования АО "Укрзализныця". Его возглавил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первое заседание штаба запланировано на 16 сентября.

Оно будет посвящено закупке критически важных материалов, которые необходимы для стабильного функционирования отрасли и проведения ремонтов.

Кроме Кубракова, в антикризисный штаб вошли заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков, и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, заместитель министра экономики Украины Кристина Голубицкая, заместитель министра финансов Украины Александр Кава, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты.

Антикризисный штаб создан во исполнение решения СНБО.

Напомним, что в начале августа Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова. Такое решение было бы прямым вмешательством в операционную деятельность предприятия, и оно не было реализовано.

Обязанности главы правления УЗ с середины августа исполняет Александр Камышин.