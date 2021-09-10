"Мы поднимем вопрос о достройке "Северного потока-2" с призывом к партнерам поддержать Украину", - Климпуш-Цинцадзе

Глава Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что парламент намерен обратиться к европейским партнерам после сообщения о достройке роSSийского газопровода "Северный поток-2".

Обращение будет касаться недопуска сертификации оператора, сообщила она в комментарии LB.ua на форуме YES, который сейчас проходит в Киеве .

"Я считаю, что сейчас должны были бы объединиться усилия всех ветвей власти, чтобы мы использовали все возможности, связанные с несертификацией оператора, который полностью зависим от "Газпрома", в части этого "Северного потока-2". Мы должны активизировать свои усилия, непонятно, на каком этапе находится вопрос с консультациями, по которым правительство Украины обратилось в Европейский Союз, чтобы обсудить эту проблему и найти решение для Украины и ЕС ", - сообщила руководитель комитета.

Она подчеркнула, что необходимо объединение и монобольшинства, и оппозиционных фракций.

"Я убеждена, что будет (подниматься этот вопрос на парламентском уровне. - Ред.). У нас есть и другие способы взаимодействия с нашими партнерами за рубежом, с парлментами, начиная с Европейского парламента, я как раз на днях обращалась к парламентскому главе комитета Ассоциации, чтобы мы инициировали разговор с европейскими парламентариями, общее, возможно заявление, и относительно "Северного потока-2", и по задержаниям крымских татар после их возвращения с Крымской платформы, и относительно непринятия выборов РФ на территории оккупированного Крыма и привлечения украинцев с принудительно выданными паспортами", - добавила Иваана Климпуш-Цинцадзе.

10 сентября роSSийский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток - 2".

2 сентября глава "Газпрома" Миллер сказал, что первые поставки по "Северному потоку - 2" могут начаться уже в 2021 году. "Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток - 2» на европейский рынок", - заявил он.