Аваков: после отставки живу, работаю и буду работать в Украине

Экс-министр сохранил "хорошие" отношения с Зеленским.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что после отставки с поста министра внутренних дел продолжит работать в Украине.

"Сейчас живу, работаю и буду работать в Украине. И вам того же желаю", - сказал он журналистам в кулуарах форума YES в Киеве.

Чем именно он планирует заняться, бывший министр не рассказал.

Слухи о возможном назначении на другую должность в Кабмин Аваков опроверг. В частности, на вопрос, предлагали ли ему пост главы Минстратегпрома вместо Олега Уруского, он ответил: "Я не знаю, о чем вы говорите".

Аваков также добавил, что сохранил хорошие отношения с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что Аваков неожиданно уволился из правительства в июле 2021 года после того, как более семи лет возглавлял Министерство внутренних дел.

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