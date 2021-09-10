Зеленский: угроза полномасштабной войны сохраняется
Президент Украины предупредил, что это станет самой большой ошибкой РоSSии.
Президент Владимир Зеленский считает, что угроза полномасштабной войны со стороны РоSSии сохраняется.
Об этом он сказал, отвечая на вопросы во время форума YES в Киеве.
"Считаю, может быть [война], так и есть. Мне кажется, что 14-й год стал шагом вперед в этом вопросе со стороны РоSSии. Затем, слава Богу, благодаря украинцам, они были остановлены", - сказал Зеленский.
Он добавил, что дальнейшая агрессия со стороны РоSSии будет ее "самой большой ошибкой", после которой добрососедства между Украиы и РФ больше никогда не будет.
Напомним, что весной под видом подготовки к учениям "Запад-2021" РоSSия начала наращивать войска около границ Украины. Существовали опасения эскалации боевых действий на Донбассе или даже полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину.
Этого не произошло, но президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что угроза эскалации не исчезнет минимум до конца учений "Запад-2021".
Военные маневры начались 10 августа.