Зеленский: угроза полномасштабной войны сохраняется

Президент Владимир Зеленский считает, что угроза полномасштабной войны со стороны РоSSии сохраняется.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы во время форума YES в Киеве .

"Считаю, может быть [война], так и есть. Мне кажется, что 14-й год стал шагом вперед в этом вопросе со стороны РоSSии. Затем, слава Богу, благодаря украинцам, они были остановлены", - сказал Зеленский.

Он добавил, что дальнейшая агрессия со стороны РоSSии будет ее "самой большой ошибкой", после которой добрососедства между Украиы и РФ больше никогда не будет.

Напомним, что весной под видом подготовки к учениям "Запад-2021" РоSSия начала наращивать войска около границ Украины. Существовали опасения эскалации боевых действий на Донбассе или даже полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину.

Этого не произошло, но президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что угроза эскалации не исчезнет минимум до конца учений "Запад-2021".

Военные маневры начались 10 августа.