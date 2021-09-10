Украинская армия готова освободить Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов

Впрочем, этот сценарий не рассматривается ввиду значительного количества потенциальных жертв.

Украинская армия готова освободить Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов
Фото: facebook.com/rnbou

Украинская армия готова по приказу президента освободить оккупированные роSSийскими войсками Донецк и Луганск. Однако такой сценарий может привести к большому количеству жертв.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Наша армия может выполнить любую задачу ... Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто будет нести ответственность?" - заявил он.

Напомним, 16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и население там не нуждается в роSSийской защите.

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