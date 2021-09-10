Визы в Польшу будут оформлять с опозданием

Гражданам Украины, которые планируют поездку в Польшу, рекомендуют поторопиться. Действующий визовый оператор сообщил о приостановке оформления виз.

Украинским заробитчанам закроют въезд на работу в Польшу

Украинские трудовые мигранты должны поторопиться с оформлением визы в Польшу. Как заявил действующий визовый оператор, в ноябре текущего года заканчивается срок действия долгосрочного контракта, а новый документ пока не выбран и не подписан.

Проблемы с выдачей рабочих виз в Польшу для украинских заробитчан возникнут в ноябре 2021 года из-за затягивания проведения тендера по выбору визового центра для польского посольства. Об этом рассказал глава информационно-аналитического центра "Простые решения" Виталий Матарыкин.

"Если кто-то планирует устраиваться на работу в Польшу в ближайшие месяцы, то лучше поспешить с оформлением рабочих виз. Иначе есть вероятность не попасть на заработки по техническим причинам – из-за проблем с их выдачей. При нынешних раскладах уже в ноябре некуда будет нести документы для разрешения на въезд (в Польшу)", – считает эксперт.

Стоит отметить, что тендер был проведен еще в начале лета 2021 года, его получила польская компания Personnel Service. Однако позже итоги оспорили трое из пяти участников конкурса. С этого времени начались разбирательства, которые длятся уже несколько месяцев.

Украинским заробитчанам закроют въезд на работу в Польшу

Чтобы решить проблему, Украина уже ведет переговоры со странами ЕС об увеличении квот для трудовых мигрантов. Однако, по мнению Матарыкина, украинские заробитчане все равно пострадают, поскольку они не смогут быстро найти замену польскому направлению.

Польша из-за возникшей ситуации тоже понесет убытки, на польские заводы не приедут до конца текущего года сотни тысяч квалифицированных работников из Украины, государство потеряет несколько процентов ВВП.

Напомним, ранее стало известно, что украинские заробитчане начали массово отказываться от работы в Польше.


Шевченко Лилия, Тудей

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