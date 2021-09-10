ВАКС закрыл производство по делу об избрании меры пресечения Дубилету

Постановление вступает в законную силу с момента его объявления и обжалованию не подлежит.

ВАКС закрыл производство по делу об избрании меры пресечения Дубилету
Олександр Дубілет
Фото: forbes.net.ua

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по делу об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-главе правления ПриватБанка Александру Дубилету.

Трансляция заседания доступна на странице ВАКС в YouTube.

"Производство по делу по номеру №991/3350/21 по ходатайству детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дубилета Александра Валерьевича, который подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины... закрыть", - сообщила судья.

Постановление вступает в законную силу с момента его объявления и обжалованию не подлежит. Полный текст постановления будет составлен и объявлен 10 сентября.

Ранее, 22 июля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление следственного судьи ВАКС от 2 июня об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Напомним, Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 млрд гривен из ПриватБанка перед его национализацией. Также он является подозреваемым по еще одному эпизоду о выводе из ПриватБанка 136 млн гривен. Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек. Кроме Дубилета, это его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко и две руководительницы департаментов.

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