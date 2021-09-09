Глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух предложил выставить РоSSии счет за сорванный медузами курортный сезон.

Об этом он сказал во время областной коллегии, которая проходила 7 сентября в Кирилловке, пишет РИА "Мелитополь".

Основная причина размножения медуз в Азовском море - повышение солености. Это происходит в первую очередь из-за того, что в море попадает меньше пресной воды из рек. Наибольшие потери идут с Кубани и Дона, где воду из рек разбирают на полив.

"Если мы возьмем весь дебет украинских малых рек, впадающих в Азовское море: Молочную, Тащенак, Берду и другие, то ежегодно в море попадает около 4 куб. км пресной воды. А с Дона и Кубани ранее в море поступало 41 куб. км воды ежегодно. Мы настаиваем на том, что малые реки, действительно, нужно чистить. Сегодня территория Приазовья попадает в засушливые районы Украины: на 1 кв км имеем менее 1 км ручья воды", - сказал на коллегии директор Национального природного парка "Приазовский" Дмитрий Воловик.

В результате за два года соленость воды в Азовском море выросла с 10 до 16 промилле. Как следствие, сформировалась благоприятная среда для размножения медуз.

Глава Запорожской области после этого сказал, что РоSSии пора выставлять счета.

"Нам нанесен рекреационный вред. Тем, кто нам его нанес, пора выставлять счета и за Крым отжатый, и за сорванный курортный сезон", - предложил Старух.

Напомним, Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства заявило, что увеличение количества медуз в Азовском море в первую очередь связано с тем, что их число растет в Черном море. Кроме того, играют свою роль постепенное приближение солености Азовского моря к солености Черного моря (через изменения в водном балансе Азовского бассейна), довольно теплые зимы, которые могут способствовать успешной зимовке даже теплолюбивых медуз, а также массовое присутствие планктона, который является для них кормом.

Вместе с тем не исключается, что цикл экспансии медуз в Азовском море завершится сам собой. Так уже было в 1970-х годах, когда была зафиксирована самая высокая численность медуз в Азовском море - около 7 млрд штук в 1978 году. Для сравнения: в 2018 году их численность в Азовском море оценивалась на уровне 10 млн особей.