Кличко: законопроект о разделении полномочий мэра и главы КГГА должен пройти Венецианскую комиссию

Мэр готов управлять городом через исполком.

Кличко: законопроект о разделении полномочий мэра и главы КГГА должен пройти Венецианскую комиссию
Фото: LB.ua

Мэр Киева, глава КГГА Виталий Кличко считает, что законопроект о разделении полномочий мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации должен пройти Венецианскую комиссию.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах форума "Ялтинская европейская стратегия".

"Если закон будет принят, он должен пройти как минимум Венецианскую комиссию, чтобы соответствовал европейским критериям самоуправления", - сказал Кличко.

Он добавил, что в случае назначения другого главы КГГА сможет управлять городом через исполком.

Кличко также прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Виталия Безгина о том, что президента Владимира Зеленского "достало" отсутствие подчиненного ему председателя КГГА.

"Слышать вещи, что мэр города не подчиняется президенту и так далее. Я должен иметь хорошие отношения со всеми ветвями власти, но мой руководитель - это община города Киева, меня выбрала и перед которой я отвечаю. Киевляне доверили мне отстаивать интересы общества, и это приоритетная цель. Не кому-то нравиться в правительстве, Офисе президента... Я должен работать в интересах общества", - подчеркнул Кличко.

Напомним, сейчас возглавлять КГГА может только человек, избранный столичным мэром. Это несколько раз было подтверждено и решениями Конституционного суда. Глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве, тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2019 году в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект "О столице", который имеет целью разделить должности мэра и главы КГГА.

После 2019 вопрос законопроекта "О столице" парламентом не рассматривался, но сейчас депутаты решили вернуться к нему на фоне обострения отношений между Кличко и центральной властью.

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