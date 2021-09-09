Оккупанты обстреляли оперативно-следственную группу СБУ в Трехизбенке Луганской области

Офицеры собирали доказательства вчерашнего обстрела домов гражданского населения.

В Трехизбенке Луганской области под вражеский обстрел попала оперативно-следственная группа СБУ. Офицеры собирали доказательства вчерашнего обстрела мирных кварталов поселка.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, боевики стреляли из запрещенных "Минскими соглашениями" крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых.

"Сейчас украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту вчерашнего обстрела украинских позиций. Это уже 64 производства с начала года, которые СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области", - говорится в сообщении.

Как известно, вечером 8 сентября русско-оккупационные войска из крупнокалиберного вооружения обстреляли район тубдиспансера в поселке Трехизбенка Счастьенский района Луганской области. В результате атаки получили ранения шесть украинских военнослужащих.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Также вражеская артиллерия калибра 122 мм попала в гражданские объекты и повредила жилые многоэтажные и частные дома жителей поселка Трехизбенка.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, причинил тяжкие последствия) проходит под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

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