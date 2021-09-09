ГБР пришло с обысками в КГГА по делу о выделении земли на Крещатике и Грушевского

Проверяется причастность депутатов Киевсовета.

Государственное бюро расследований проверяет передачу в пользование частному обществу земельных участков и помещения коммунальной собственности в центре Киева.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В рамках производства по ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью) в четверг, 9 сентября, состоялись одновременные обыски в помещениях Департамента экономики и инвестиций и Департамента земельных ресурсов КГГА, а также коммунального предприятия "Киевское инвестиционное агентство".

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

"Чиновники Киевской городской администрации передали недвижимость, расположенную на улицах Крещатик и Михаила Грушевского, по заниженной стоимости и без проведения аукциона. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн гривен. Чиновники КГГА провели эту сделку под предлогом внесения изменений в инвестиционный договор, нарушив требования Программы социально-экономического и культурного развития города Киева, в результате чего был причинен материальный ущерб территориальной общине столицы ", - говорится в сообщении.

Проверяется причастность депутатов Киевского городского совета.

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