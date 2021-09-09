ГБР пришло с обысками в КГГА по делу о выделении земли на Крещатике и Грушевского
Проверяется причастность депутатов Киевсовета.
Государственное бюро расследований проверяет передачу в пользование частному обществу земельных участков и помещения коммунальной собственности в центре Киева.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
В рамках производства по ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью) в четверг, 9 сентября, состоялись одновременные обыски в помещениях Департамента экономики и инвестиций и Департамента земельных ресурсов КГГА, а также коммунального предприятия "Киевское инвестиционное агентство".
"Чиновники Киевской городской администрации передали недвижимость, расположенную на улицах Крещатик и Михаила Грушевского, по заниженной стоимости и без проведения аукциона. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн гривен. Чиновники КГГА провели эту сделку под предлогом внесения изменений в инвестиционный договор, нарушив требования Программы социально-экономического и культурного развития города Киева, в результате чего был причинен материальный ущерб территориальной общине столицы ", - говорится в сообщении.
Проверяется причастность депутатов Киевского городского совета.