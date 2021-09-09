САП решила остановить расследование по делу о газовом месторождении "Арконы"

Обвинительный акт против шести человек передают в ВАКС.

САП решила остановить расследование по делу о газовом месторождении "Арконы"
Фото: Lb.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура решила завершить досудебное расследование по делу о выдаче в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия".

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"Аркона Газ-Энергия" стала известной в 2018 году после выхода расследования программы "Схемы" под названием "Новый газовый бизнес окружения Петра Порошенко". Журналисты выяснили, что в 2017 году "Аркона" без аукциона получила разрешение на пользование недрами Свистункивско-Червонолуцкого месторождения в Полтавской области.

После выхода расследования делом заинтересовались правоохранительные органы.

В 2020 году НАБУ вручило подозрения шести вероятным фигурантам дела: сотрудникам Украинского государственного геологоразведочного института (УкрГГРИ), ООО "Проект-Нефтегаз" и экс-директору "Арконы".

Им инкриминируют разработку плана по занижению суммы сбора за выдачу специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона. Используя несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, они якобы установили начальную цену продажи специального разрешения в 3,8 млн гривен. При этом реальная начальная стоимость продажи спецразрешения составляла 200,6 млн гривен.

Как следствие, государственному бюджету было нанесено 196,8 млн гривен убытков.

Действия всех шестерых квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 и ч.2 ст.366 (служебный подлог).

В 2021 году на допрос по делу "Арконы" вызвали Игоря Кононенко, бывшего заместителя председателя фракции "Блока Петра Порошенко", народного депутата Верховной Рады восьмого созыва.

Напомним, что с 2020 года "Аркона" контролируется компанией Enwell Energy со "Смарт Холдинга" Вадима Новинского.

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