В Одесской области задержали таджика по подозрению в причастности к "Исламскому государству"

Иностранца собираются экстрадировать из Украины.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области гражданина Таджикистана по подозрению в причастности к террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Задержанный выходец из Центральной Азии находился в розыске по линии Интерпола по подозрению в совершении преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

СБУ утверждает, что мужчину завербовали в "Исламское государство" в 2014-2016 годах, когда он был в Турции. Позже он оказался в Украине, где находился с нарушением требований миграционного законодательства.

Задержанного арестовали для будущей экстрадиции.

Фото: СБУ

Напомним, что в начале августа СБУ заявила о задержании участницы "исламского государства", которая имела вид на жительство в Украине.

Террористическая организация "Исламское государство», известная также как ИГИЛ и "Гаиш", действовала до 2019 года преимущественно на территории Сирии и Ирака, где пыталась создать квазигосударство с шариатской формой правления.

На пике в 2014-2015 годах она контролировала обширные территории, где проживали до 12 млн человек.

Для борьбы с "Исламским государством" была создана международная коалиция, с помощью которой террористов было выбито из захваченных территорий. Впрочем, организация существует до сих пор и продолжает совершать теракты. Последний из них убил 13 американских военных и около 170 афганцев в Кабуле.

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