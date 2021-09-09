Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела святого Николая Римско-католической общине, - источники

Ранее с такой просьбой обращались члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела святого Николая Римско-католической общине.

Распоряжение подписано 7 сентября, сообщили несколько осведомленных с ситуацией источников LB.ua.

Костел святого Николая - римско-католический костел в Киеве , один из двух, построенных в городе до 1917 года. Расположен в центре на Большой Васильковской улице. Храм построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле архитектором Владиславом Городецким. С 1980 года здание стали использовать как концертный зал дома органной и камерной музыки.

Сейчас в костеле расположена государственная организация "Национальный дом органной и камерной музыки Украины".

3 сентября в органе костела произошло короткое замыкание, которое привело к пожару и уничтожению инструмента. После пожара члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выступили за бесплатное возвращение костела святого Николая в Киеве в собственность Римско-католической церкви в Украине.

На восстановление костела, по подсчетам Минкультуры, понадобится 75 млн гривен. По состоянию на 6 сентября, совместными усилиями граждан и бизнеса было собрано почти 26 млн.