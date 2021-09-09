В РоSSии начались совместные с Беларусью военные учения "Запад-2021"

Практические маневры будут происходить с 10 по 16 сентября.

В РоSSии начались совместные с Беларусью военные учения "Запад-2021"
Фото: mil.ru

В РоSSии в четверг, 9 сентября, стартовали совместные с Беларусью военные учения "Запад-2021".

Церемония открытия учений состоялась на военном полигоне Мулино в Нижегородской области РоSSии, говорится на сайте Минобороны РФ.

Военные маневры будут происходить с 10 по 16 сентября на девяти роSSийских и пяти белорусских полигонах, а также в акватории Балтийского моря.

Планируется задействовать до 200 тысяч военных, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Для сравнения, на нынешних украинских учениях "Си Бриз", которые МИД РФ назвал "провокационной игрой мускулами", было задействовано меньше 5 тысяч военных, около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов.

Напомним, что весной под видом подготовки к учениям "Запад-2021" РоSSия начала наращивать войска у границ Украины. Существовали опасения эскалации боевых действий на Донбассе или даже полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину.

Этого не произошло, но президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что угроза эскалации не исчезнет минимум до конца учений "Запад-2021".

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