В Трехизбенке под обстрел попали жилые дома

Пять снарядов попали в пятиэтажный дом.

Фото: loga.gov.ua

В среду вечером под артиллерийской обстрел со стороны оккупированной территории Луганской области попали жилые дома на окраине Трехизбенки.

Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация.

По поселку выпустили 30 снарядов калибра 120 мм и 122 мм. Пять из них попали в пятиэтажный дом, от других пострадали соседняя двухэтажка и частные дома. Двухэтажный многоквартирный дом загорелся, но его потушили.

"Люди напуганы и находятся в шоке. Еще и потому, что до наступления холодов жилье восстановить невозможно. Сейчас проводится обследование с целью оценки ущерба, решается вопрос отселения пострадавших семей. О всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ", - сказал по этому поводу глава ОГА Сергей Гайдай.

Фото: loga.gov.ua

Фото: loga.gov.ua

На странице Операции объединенных сил в фейсбуке сообщается, что этот обстрел произошел с 18:30 до 19:12. Стреляли со стороны села Красный Лиман, которое находится на правом берегу Северского Донца и контролируется роSSийскими оккупационными войсками.

Наблюдательная группа украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон провела верификацию последствий обстрела. Наблюдатели задокументировали, что в результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура: гражданский дом, автомобиль и прилегающая территория.

Напомним, что в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил не сообщалось о стрельбе в Трехизбенке.

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