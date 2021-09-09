НАБУ выдвинуло подозрение директору Павлоградского химзавода

Топ-менеджеру инкриминируют нанесение 43 млн гривен ущерба.

НАБУ выдвинуло подозрение директору Павлоградского химзавода
Фото: most-dnepr.info

Национальное антикоррупционное бюро в четверг, 9 сентября, сообщило подозрение генеральному директору государственного предприятия "Научно-производственное объединение Павлоградский химический завод". Эту должность с 2000 года занимает Леонид Шиман.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Подозреваемому инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины), в результате которого предприятие якобы недополучило 43,3 млн гривен.

Следствие считает, что гендиректор завода вместе с коммерческим директором (его уже судят) контролировал эксклюзивные компании-"прокладки", которые продавали продукцию завода конечным клиентам. Завод сбывал ее по одной цене, а "прокладка" продавала на 30% дороже. Фактическая поставка взрывчатых веществ осуществлялась непосредственно с завода.

Это второй эпизод коррупционной деятельности предприятия, который охватывает период 2018-2020 годов.

За это время, как посчитало следствие, из-за реализации продукции по заниженным ценам завод недополучил не менее 43 млн грн.

Фигурантами дела является генеральный директор, коммерческий директор и директор "прокладок".

Напомним, что первое дело касалось деятельности завода в 2015 году, в нем говорилось об ущербе на сумму 7 млн гривен.

Павлоградский химзавод занимается производством взрывчатых веществ, утилизацией различных видов боеприпасов и твердого ракетного топлива.

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