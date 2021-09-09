Чернышов: Индустриальные парки являются мировым примером привлечения иностранного капитала для экономического развития страны

Министр отметил необходимость развития инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской областей.

Чернышов: Индустриальные парки являются мировым примером привлечения иностранного капитала для экономического развития страны
Олексій Чернишов
Фото: Мінрегіон

Для экономического роста регионов в Украине необходимо привлекать и иностранный капитал - одним из эффективных инструментов для этого является развитие сети индустриальных парков. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью Украинскому радио, сообщили в пресс-службе Минрегиона.

"Безусловно, индустриальные парки являются типичным мировым примером привлечения иностранного капитала. Развитие сети таких парков будет способствовать созданию новых рабочих мест. А это - уплата налогов и развитие регионов. Сейчас цель - в ближайшие три года создать инфраструктуру для сети из 25 индустриальных парков на территории нашей страны. Наша задача - привлечение инвестиций в каждый регион", - отметил Алексей Чернышов.

Он отметил необходимость развития инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской областей.

"Это будет фокусом работы в следующем году, в том числе - и развитие индустриальных парков на подконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей. Таким образом, государство фактически будет инвестировать в сети, дороги в этих регионах и т.д.", - подчеркнул глава Минрегиона.

По словам Чернышова, для эффективного развития индустриальных парков необходимо также создать систему фискальных стимулов. Сейчас зарегистрированы два законопроекта, направленные на обеспечение налоговых и таможенных льгот для участников индустриальных парков.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала во втором чтении изменения в Закон Украины "Об индустриальных парках". В частности, документ предусматривает поддержку развития индустриальных парков через государственное финансирование строительства основной инженерно-транспортной инфраструктуры, компенсацию расходов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям, предоставление средств на безвозвратной основе для обустройства индустриальных парков и строительства объектов смежной инфраструктуры.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврачНовый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Проректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУПроректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУ
Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"
Блок рекламы


Похожие новости
Министр развития общин и территорий прокомментировал изменения в закон об индустриальных паркахМинистр развития общин и территорий прокомментировал изменения в закон об индустриальных парках
Порошенко предложил пять шагов для защиты украинцев от экономического кризисаПорошенко предложил пять шагов для защиты украинцев от экономического кризиса
США и страны-союзники призвали немедленно покинуть аэропорт в Кабуле из-за угрозы терактаСША и страны-союзники призвали немедленно покинуть аэропорт в Кабуле из-за угрозы теракта
Ющенко призвал власти создать концепцию "нового экономического человека" УкраиныЮщенко призвал власти создать концепцию "нового экономического человека" Украины
Новые "санкции" РоSSии против украинцев являются провокацией перед Крымской платформой, - МИДНовые "санкции" РоSSии против украинцев являются провокацией перед Крымской платформой, - МИД
Президент Афганистана Гани, сбежавший после захвата страны талибами, записал видеообращениеПрезидент Афганистана Гани, сбежавший после захвата страны талибами, записал видеообращение
Футболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страныФутболист молодежной сборной Афганистана погиб в американском транспортном самолете при попытке бежать из страны
Министр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать президента Гани, который бежал из страныМинистр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать президента Гани, который бежал из страны
Чернышов опроверг информацию о назначении на должность главы КГГАЧернышов опроверг информацию о назначении на должность главы КГГА
Разумков: Власть должна создать условия, чтобы ни у кого не возникало желания переезжать в другие страныРазумков: Власть должна создать условия, чтобы ни у кого не возникало желания переезжать в другие страны
Последние новости
Подгружаем последние новости