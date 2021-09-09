Чернышов: Индустриальные парки являются мировым примером привлечения иностранного капитала для экономического развития страны

Для экономического роста регионов в Украине необходимо привлекать и иностранный капитал - одним из эффективных инструментов для этого является развитие сети индустриальных парков. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью Украинскому радио, сообщили в пресс-службе Минрегиона.

"Безусловно, индустриальные парки являются типичным мировым примером привлечения иностранного капитала. Развитие сети таких парков будет способствовать созданию новых рабочих мест. А это - уплата налогов и развитие регионов. Сейчас цель - в ближайшие три года создать инфраструктуру для сети из 25 индустриальных парков на территории нашей страны. Наша задача - привлечение инвестиций в каждый регион", - отметил Алексей Чернышов.

Он отметил необходимость развития инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской областей.

"Это будет фокусом работы в следующем году, в том числе - и развитие индустриальных парков на подконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей. Таким образом, государство фактически будет инвестировать в сети, дороги в этих регионах и т.д.", - подчеркнул глава Минрегиона.

По словам Чернышова, для эффективного развития индустриальных парков необходимо также создать систему фискальных стимулов. Сейчас зарегистрированы два законопроекта, направленные на обеспечение налоговых и таможенных льгот для участников индустриальных парков.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала во втором чтении изменения в Закон Украины "Об индустриальных парках". В частности, документ предусматривает поддержку развития индустриальных парков через государственное финансирование строительства основной инженерно-транспортной инфраструктуры, компенсацию расходов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям, предоставление средств на безвозвратной основе для обустройства индустриальных парков и строительства объектов смежной инфраструктуры.