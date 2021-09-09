Польша открылась для украинцев

Польша добавила граждан Украины в перечень лиц, которым с 9 сентября разрешен въезд в страну, в том числе с целью туризма. Об этом, как сообщает «Европейская правда», заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве .

Фото: rbc.ua

« Польша с 9 сентября добавила украинцев в категорию лиц, которым разрешен въезд, в том числе с целью туризма», — сказал он.

Правила въезда

При этом от обязанности прохождения карантина освобождены вакцинированные от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения о полном курсе вакцинации зарегистрированной в ЕС вакциной — Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson), а также те, кто переболел COVID-19 и может это документально подтвердить.

Для тех, кто въезжает по ПЦР-тесту, действует требование 10-дневного карантина.

Срок 10-дневного карантина будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши .

Это правило касается также детей, пересекающих внешнюю границу ЕС на въезд в Польшу .

Всего, как отметил министр, сейчас для украинцев в той или иной степени открыты 133 страны мира.

Напомним

9 сентября Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам.