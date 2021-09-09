Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам. Об этом говорится в сообщении МИД .

Фото: accordtour.com

Правила

Въезд в Норвегию возможен при наличии EU Digital COVID Certificate.

В случае его отсутствия необходимо:

предоставить отрицательный ПЦР-тест (в течение 24 часов);

пройти тест на COVID-19 в пограничном пункте пропуска / аэропорта;

оставаться на карантине в гостинице (10 дней).

Въезд в Финляндию разрешен гражданам исключительно в случае предъявления таких документов:

сертификата о полной вакцинации (вторая доза — 14 дней назад)

негативного ПЦР-теста и сертификата о выздоровлении (въезд будет разрешен только при наличии уважительного основания для поездки).