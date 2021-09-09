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2021-09-09
Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам
Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам. Об этом говорится в сообщении МИД.
Фото: accordtour.com
Правила
Въезд в Норвегию возможен при наличии EU Digital COVID Certificate.
В случае его отсутствия необходимо:
- предоставить отрицательный ПЦР-тест (в течение 24 часов);
- пройти тест на COVID-19 в пограничном пункте пропуска / аэропорта;
- оставаться на карантине в гостинице (10 дней).
Въезд в Финляндию разрешен гражданам исключительно в случае предъявления таких документов:
- сертификата о полной вакцинации (вторая доза — 14 дней назад)
- негативного ПЦР-теста и сертификата о выздоровлении (въезд будет разрешен только при наличии уважительного основания для поездки).
С подробными условиями въезда в эти страны можно ознакомиться на интерактивной карте МИД.